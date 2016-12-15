В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

Полиция Петербурга задержала шестерых угонщиков иномарок. У одного из подозреваемых была мастерская для разборки машин на Уральской улице.

Правоохранительные органы Петербурга задержали секстет автоугонщиков. Сотрудники уголовного розыска установили, что у одного из преступников на Уральской улице была авторазборка. Именно туда угонщики пригоняли похищенные автомобили. Машины около двух суток "отстаивали", а затем перегоняли на стоянку на Малом проспекте. Уже там машины разбирали и продавали по запчастям.

По данным полиции, угонщики работали с 2015 года. На их счету как минимум 15 автомобилей. По каждому из случаев возбуждены уголовные дела. Преступники предпочитали Hyundai, Kia и Chevrolet. Железных коней они уводили ночью, действую сообща, а для координации использовали средства мобильной связи.

Приблизительная сумма ущерба от действий преступников составили около 7,5 миллионов рублей. Во время обысков на территории разборки на Уральской улице полиция нашла фрагменты похищенных автомобилей, а также оборудование для автоугонов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все участники группы – мужчины от 26 до 46 лет. Двое из них коренные жители Петербурга, а остальные приехали из Средней Азии. Подозреваемых задержали, решается вопрос об их аресте. Правоохранители разрабатывают причастность угонщиков к другим эпизодам.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области