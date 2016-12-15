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В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)
Сегодня, 11:57
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Asyaromanenkova
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В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

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Полиция Петербурга задержала шестерых угонщиков иномарок. У одного из подозреваемых была мастерская для разборки машин на Уральской улице.

Правоохранительные органы Петербурга задержали секстет автоугонщиков. Сотрудники уголовного розыска установили, что у одного из преступников на Уральской улице была авторазборка. Именно туда угонщики пригоняли похищенные автомобили. Машины около двух суток "отстаивали", а затем перегоняли на стоянку на Малом проспекте. Уже там машины разбирали и продавали по запчастям.

По данным полиции, угонщики работали с 2015 года. На их счету как минимум 15 автомобилей. По каждому из случаев возбуждены уголовные дела. Преступники предпочитали Hyundai, Kia и Chevrolet. Железных коней они уводили ночью, действую сообща, а для координации использовали средства мобильной связи.

В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

Приблизительная сумма ущерба от действий преступников составили около 7,5 миллионов рублей. Во время обысков на территории разборки на Уральской улице полиция нашла фрагменты похищенных автомобилей, а также оборудование для автоугонов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все участники группы – мужчины от 26 до 46 лет. Двое из них коренные жители Петербурга, а остальные приехали из Средней Азии. Подозреваемых задержали, решается вопрос об их аресте. Правоохранители разрабатывают причастность угонщиков к другим эпизодам.

В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

В Петербурге накрыли банду угонщиков с авторазборкой на Уральской (фото)

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , происшествия спб , угонщики
Категории: Новости СПб

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