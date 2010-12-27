Преподаватель Путина сравнил чиновников с саранчей и раскритиковал СССР

Легендарный преподаватель ЛГУ и СПбГУ Георгий Толстой раскритиковал систему государственной собственности в России. Он сравнил чиновников с саранчой в ходе выступления в зале Конституционного суда.

Сегодня, 16 мая, в Петербурге проходит конференция по конституционному правосудию. В зале Конституционного суда собрались лучшие юристы России. Среди них оказался и легендарный академик Георгий Толстой: доктор юридических наук, который еще во времена ЛГУ был преподавателем у Владимира Путина и рецензентом диссертации Дмитрия Медведева. Сотрудник СПбГУ отметился целой серией резких заявлений в рамках конференции. Как пишет "Фонтанка", ученый сравнил современных российских чиновников с "саранчой" и назвал ошибкой отказ от "принципа единства государственной собственности".

"Мы наплодили огромное количество субъектов государственной и муниципальной собственности. И к ним наподобие саранчи присосалось огромное количество чиновников. Я по простоте своей думал, что, отказавшись от принципа единства государственной собственности, мы приблизим её к народу. А получилось в точности наоборот", – заявил Толстой.

Кроме того, преподаватель, который в 70-х года поставил Владимиру Путину "тройку" в семестре за знание римского права, призвал Россию и Запад забыть о разногласиях. По его словам, сейчас у двух полюсов мира есть много общего, и они вполне могут сблизить правовые и социально-экономические системы. Георгий Толстой напомнил, что не один только Запад шел на конфронтацию с "Русским миром". По его словам, "у нас тоже рыльце в пушку": так, эксперт напомнил о доктрине Ленина и Троцкого, которые хотели выстроить однополярный мир вокруг СССР.