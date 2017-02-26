Предупредить заранее: из-за неполадок отменён вылет Boeing-737 из Новосибирска в Сочи

Сегодня, 26 февраля 2017 года был отменён вылет Boeing-737 из Новосибирска. Самолёт должен был направляться в Сочи, однако данный рейс пришлось отменить в срочном порядке из-за проблем с закрылками, которые обнаружились при подготовке самолёта к отправлению

26 февраля рейс Новосибирск-Сочи был на время отложен ввиду обнаруженной неполадки, возникшей в системе закрылков Boeing-737. Данная ошибка выявлена специалистами при предполетной подготовке. О данном инциденте сообщила Оксана Горбунова, которая является старшим помощником транспортного прокурора по западносибирскому округу.

"Лайнер должен был покинуть аэропорт "Толмачево" в 05:20 мск, но из-за технических проблем вылет был отменен. Пассажиры, 180 взрослых и 11 детей, временно размещены в стерильной зоне воздушной гавани и дожидаются прибытия резервного борта", — ответила специалист.



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