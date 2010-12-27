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В Петербурге задержан маньяк, вырезавший жертве глаза
Сегодня, 18:48
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Shdaria
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В Петербурге задержан маньяк, вырезавший жертве глаза

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В Петербурге задержан предполагаемый маньяк, который жестоко убил бездомного и вырезал ему глаза.

 В Петербурге суд Приморского района арестовал 33-летнего уроженца Дагестана, который обвиняется в жестоком убийстве в Юнтоловском заказнике. 

Предполагаемый маньяк жестоко убил бездомного, после чего вырезал ему глаза. Тело жертвы обнаружили в конце апреля, но задержать преступника удалось только 17 мая. 

Суд вынес поставновление о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. 

По версии следствия, выходец из Дагестана в ходе ссоры с бездомным нанес жертве около 12 ударов ножом, а перед тем как убежать вырезал пострадавшему глаза. 

Свою виновость подозреваемый решительно не признает. Следствие продолжается. 

 

Теги: маньяк , петербург , убийца
Категории: Новости СПб Лента новостей

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