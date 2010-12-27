В Петербурге задержан маньяк, вырезавший жертве глаза

В Петербурге задержан предполагаемый маньяк, который жестоко убил бездомного и вырезал ему глаза.

В Петербурге суд Приморского района арестовал 33-летнего уроженца Дагестана, который обвиняется в жестоком убийстве в Юнтоловском заказнике.

Предполагаемый маньяк жестоко убил бездомного, после чего вырезал ему глаза. Тело жертвы обнаружили в конце апреля, но задержать преступника удалось только 17 мая.

Суд вынес поставновление о заключении обвиняемого под стражу на два месяца.

По версии следствия, выходец из Дагестана в ходе ссоры с бездомным нанес жертве около 12 ударов ножом, а перед тем как убежать вырезал пострадавшему глаза.

Свою виновость подозреваемый решительно не признает. Следствие продолжается.