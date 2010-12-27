28 мая в честь победы СКА пройдет шествие, которое изменит маршруты трамваев и троллейбусов

В Петербурге 28 мая ограничат движение в центре города. Причина тому, праздничное шествие в честь победы хоккейного клуба СКА.

28 мая в Петербурге состоится мероприятие в честь победы хоккейного клуба СКА. По центру Санкт-Петербурга команда провезет Кубок Гагарина.

В связи с этим мероприятием троллейбусное движение в городе будет закрыто. Ограничения движения будут на Невском проспекте на участке от площади Восстания до Дворцового моста, а также на Биржевом мосту, проспекте Добролюбова и Ждановской улице.

Изменения коснутся маршрутов №1, №3, №5, №7, №8, №15, №17 и №22. Еще два троллейбуса направлены по нескольким трассам - №10 и №11. Они проследуют:

- от к/ст "Ул. Кораблестроителей" по действующей трассе до к/ст "Пл. Морской Славы"

- от к/ст "Ул. Маршала Тухачевского" по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул.,пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул.,Суворовскому пр., Невскому пр. и далее по своим маршрутам

В случае трамваев, то изменения будут у маршрута № 3. Они также будут идти по двум трассам. На трамваях можно будет добраться от площади Репина либо по действующей трассе до Сенной площади, либо через площадь Тургенева до проспекта Стачек.