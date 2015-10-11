Праздник открытия фонтанов

Яркое и красочное шоу ожидает петербуржцев и туристов на празднике открытия фонтанов в Петергофе.

Несмотря на то, что сезон фонтанов открылся еще несколько недель назад, только в эти выходные пройдет официальное празднование этого события. В этом году главной темой праздника станет Испания. С двух часов дня на Большом каскаде стартует костюмированный парад, коррида и танцы. Билеты продают с 1 мая. Если нет возможности посетить праздник, то трансляцию можно увидеть в сети.