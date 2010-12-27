Праздничный концерт «Две Весны»

Санкт-Петербургский музыкальный театр «Скерцо» и Творческое объединение «Нота Бене» начинают серию абонементных концертов в Медальонном зале Литейного дома З. И. Юсуповой «Музыкальные вечера во Дворце З. И. Юсуповой».

8 мая в 18.00 состоится 1 -й концерт этого абонемента под названием "Две Весны", он будет состоять из двух отделений. Если в первом прозвучат редко исполняемые произведения русских композиторо, то во втором - песни военных лет, арии и песни советских композиторов военной тематики.

Концерт пройдёт в Медальонном зале Дворца З. И. Юсуповой на Литейном пр., д. 42, где на стенах расположены подлинные медальоны времени Зинаиды Юсуповой и перед началом концерта, начиная с 16.00, гости вечера смогут совместно с опытным экскурсоводом бесплатно осмотреть интерьеры Дворца, а в антракте посетить выставку изделий ручной работы мастеров России.

В концерте принимают участие: лауреаты международных конкурсов Светлана Чуклинова (сопрано), Анастасия Мещанова (меццо-сопрано), Алексей Чувашов (баритон), Анастасия Мазанкина (фортепиано), Мужской хор ветеранов ВОВ, военной службы и труда им. Ф. М. Козлова, Художественный руководитель Пётр Гайдуков.