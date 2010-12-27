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Кто из петербуржцев получит право помыть Медного всадника определит случайное число
Сегодня, 18:40
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Shdaria
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Кто из петербуржцев получит право помыть Медного всадника определит случайное число

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Жители Санкт-Петербурга получат возможность принять участие в помывке памятника "Медный всадник".

 У петербургского музея городской скульптуры возникла идея подключить горожан к чистке памятника Петра I. Медный всадник находится на Сенатской площади, его предстоит помыть ко дню рождения Санкт-Петербурга. 

В музее сообщили, что 26 мая люди, которые смогут познакомиться с работой рестовраторов, забраться на самый верх и посмотреть в глаза Императору, будут выбраны с помощью генератора случайных чисел 24 мая в 15.00.

Для участия розыгрыша нужно ответить на вопрос, который можно увидеть в группе музея городской скульптуры в социальной сети.

Церемония мытья Медного всадника состоится 26 мая в 10.00.

Теги: день города , памятник петру первому , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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