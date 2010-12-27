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Правительство Франции ушло в отставку
Сегодня, 22:37
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Sheker
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Правительство Франции ушло в отставку

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Макрон поручил сформировать новое правительство Франции

   Французское правительство ушло в отставку по итогам прошедших парламентских выборов. Президент страны Эммануэль Макрон одобрил это решение. Сообщается, что премьером-министром страны Эдуардом Филиппом было передано президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке кабинета министров.

Обновление состава кабмина после выборов в Нацсобрание считается во Франции политической традицией, которая не указана в законодательстве. Ожидается, что новый состав правительства, который огласят в течение нескольких дней, будет мало отличаться от прежнего.

 

 

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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