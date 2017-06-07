Пожилой развратник размахивал гениталиями на Верности

Эксгибиционист пытался показать двум школьницам всё самое дорогое

В Калининском районе во вторник, 6 июня 2017 года, задержали очень пожилого мужчину по подозрению в совершении развратных действий в отношении детей. 76-летний мужчина, предположительно, оказался эксгибиционистом.

Как стало известно, днем в одном из сквериков две шестнадцатилетние девочки повстречали дедушку. Пожилой мужчина пытался приставать к школьницам. Те убежали от развратника, а потом обратились за помощью к полиции.

Спустя несколько часов в тот же день престарелого бонвивана удалось задержать. Полицейские прогулялись по парку и вскоре нашли – по приметам, которые указали школьницы – предполагаемого эксгибициониста.

Возбуждено уголовное дело. Пожилого развратника отпустили под подписку о невыезде.

Видео: архив