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Asyaromanenkova
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Петербурженка ловила извращенца, пристававшего к 13-летней девочке в метро

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Женщина пыталась задержать мужчину, который при ней приставал к подростку. Когда сдать полиции извращенца не удалось, петербурженка рассказала обо всем правоохранителям.

Вечером в среду, 19 июля, бдительная петербурженка устроила охоту на педофила в подземке. Женщина пыталась за руку отвести извращенца к правоохранителям, однако подозреваемый вырвался. Поэтому ответственная горожанка просто рассказала обо всем полиции.

История с поимкой педофила началась на "Нарсвкой" около половины седьмого вечера. Женщина зашла в вагон вместе с мужчиной лет 60. По словам женщины, она заметила, что незнакомец через штаны держится за возбужденные гениталии. А находящаяся рядом с ним 13-летняя девочка пожаловалась, что мужчина пристает к ней и прикасается. Пассажир ничего не ответил, а просто отвернулся.

После этого бдительная женщина вышла из вагона. Но на "Невском проспекте" она снова заметила предполагаемого педофила. Тогда-то она и попыталась его задержать, сообщает "Фонтанка".

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Теги: извращенец , новости питера , новости спб , педофил , происшествия спб
Категории: Происшествия

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