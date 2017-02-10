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СМИ: немолодой репетитор вместо занятий развращал 12-летнюю школьницу

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Пожилого репетитора из Петергофа заподозрили в педофилии

В Петродворцовом районе ищут 57-летнего мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетней школьницы. В полицию с заявлением о насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки обратилась ее пятидесятилетняя мать.

Женщина рассказала, что в 2015 году наняла своей дочери 2004 года рождения репетитора, мужчину 1959 года рождения. Лишь недавно выяснилось, что вместо учебных занятий мужчина занимался с девочкой совсем не тем, чем следует заниматься с ребенком немолодому мужчине.

Сообщается, что материалы дела переданы в Следственный комитет, а подозреваемого в развращении несовершеннолетней девочки сейчас ищут.

Видео: архив

Теги: насильственные действия сексуального характера , петербург , петергоф , совращение малолетней
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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