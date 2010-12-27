Пожилая петербурженка умерла после падения со второго этажа

Пенсионерку с разбитой головой нашли в кустах под окнами

В Петербурге на Светлановском проспекте жители одного из домов обнаружили в кустах под окнами пожилую женщину с признаками падения с высоты. Для нее вызвали бригаду скорой помощи. Медики приехали оперативно, пенсионерку увезли в реанимационное отделение одной из городских больниц.

Усилия врачей оказались тщетными и женщина умерла, не пробыв в больнице и часа. Сообщается, что инцидент произошел около семи часов утра четверга, 29 июня 2017 года.

Опрошенные соседи рассказали, что погибшая после падения с высоты пенсионерка живет в доме №109 на Светлановском проспекте на втором этаже. Выпасть из окна она могла из-за повышенного артериального давления.

Фото: архив