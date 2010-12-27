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Пожилая петербурженка умерла после падения со второго этажа
Сегодня, 9:25
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Пожилая петербурженка умерла после падения со второго этажа

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Пенсионерку с разбитой головой нашли в кустах под окнами

В Петербурге на Светлановском проспекте жители одного из домов обнаружили в кустах под окнами пожилую женщину с признаками падения с высоты. Для нее вызвали бригаду скорой помощи. Медики приехали оперативно, пенсионерку увезли в реанимационное отделение одной из городских больниц.

Усилия врачей оказались тщетными и женщина умерла, не пробыв в больнице и часа. Сообщается, что инцидент произошел около семи часов утра четверга, 29 июня 2017 года. 

Опрошенные соседи рассказали, что погибшая после падения с высоты пенсионерка живет в доме №109 на Светлановском проспекте на втором этаже. Выпасть из окна она могла из-за повышенного артериального давления. 

Фото: архив

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Теги: падение с высоты , падение со второго этажа , петербург , смерть пенсионерки , смерть после падения с высоты
Категории: Происшествия Новости СПб

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