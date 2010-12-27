Украина вновь подняла крымский вопрос

На днях Порошенко поручил разработать поправки в Конституцию для изменения статуса полуострова. Внимание предложено было сконцентрировать на крымских татарах.

Недавно депутат Верховной рады, Юрий Чижмарь, заявил, что Автономная Республика Крым не может больше существовать в составе унитарной страны. А потому вопрос с полуостровом пока открыт. Киев предполагает, что одним из вариантов развития событий может служить наделение Крыма статусом национальной автономии крымскотатарского народа.

Впрочем, по мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, такой шаг можно назвать пропагандистским, он призван" ублажить" Запад. Порошенко намекает, что Россия не сможет реализовать право крымскотатарского народа на его суверенитет.

Однако эксперт, напротив, заявляет, что Российское законодательство дает культурным автономиям намного больше возможностей, чем украинское. "Тем, кто хочет развивать культуру, национальную прессу, телевидение, нынешняя ситуация нравится больше, чем прежняя." – передает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на Дмитрия Журавлева.

К тому же, не так давно Сергей Аксенов заявил, что люди, проживающие в Крыму, имеют равные права. Это касается всех граждан Российской Федерации, независимо от национальности.

Ранее мы сообщали, что встреча Путина и Трампа важна для установления контакта.



Фото: группа вконтакте "Крым Симферополь Севастополь", фото: Юрий Югансон