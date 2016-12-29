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Горящий автобус с людьми в Астане попал на видео

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В Казахстане загорелся пассажирский автобус. Никто не пострадал.

Накануне вечером, 16 января, около 23.30 в Астане загорелся автобус. Очаг возгорания возник в хвосте транспортного средства. К счастью, салон был пустым, поскольку автобус №64 закончил свою смену и двигался, судя по всему, в парк. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Пожарные приехали в течение 5 минут. Через четверть часа огонь потушили.  Об этом сообщает Tengrinews.

Вероятно, возгорание произошло в двигательном отсеке. В данный момент устанавливают детали происшествия и причину пожара. Стоит отметить, что никто не пострадал. Спасатели предупреждают об опасности в обращении с огнем. Будьте внимательны, соблюдайте технику пожарной безопасности: вовремя проверяйте проводу, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Ранее мы сообщали, что пару дней назад сильнейший пожар после взрыва в Саратове тушили 65 человек.
 

 Видео: youtube, Tengrinews

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Категории: Лента новостей Новости России

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