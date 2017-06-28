Пожар в лондонской высотке Grenfell Tower унес жизни 80 человек

Поиски останков погибших во время пожара в Лондоне продлятся до конца года

В Скотланд-Ярде озвучили официальное число жертв пожара в лондонской многоэтажке – 80 человек. В это число также входят и пропавшие без вести - их считают погибшими. В 24-этажном здании располагалось 129 квартир.

«Я могу сказать только, что мы считаем, что в районе 80 человек либо мертвы, либо печальным образом пропали без вести, и я должна предположить, что они мертвы», - сообщила Маккормик.



По ее словам, поиск тел погибших будет вестись до конца года. Кроме спасателей, в поисковых работах участвуют 60 организаций. Отметим, трагедия случилась ночью 14 июня: огонь охватил здание, расположенное на западе города.



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