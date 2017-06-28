Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 0:39
0
Sheker
156
Код вставки плеера

Пожар в лондонской высотке Grenfell Tower унес жизни 80 человек

0
 
 

Поиски останков погибших во время пожара в Лондоне продлятся до конца года

 В Скотланд-Ярде озвучили официальное число жертв пожара в лондонской многоэтажке – 80 человек. В это число также входят и пропавшие без вести - их считают погибшими. В 24-этажном здании располагалось 129 квартир.

«Я могу сказать только, что мы считаем, что в районе 80 человек либо мертвы, либо печальным образом пропали без вести, и я должна предположить, что они мертвы», - сообщила Маккормик.

По ее словам, поиск тел погибших будет вестись до конца года. Кроме спасателей, в поисковых работах участвуют 60 организаций. Отметим, трагедия случилась ночью 14 июня: огонь охватил здание, расположенное на западе города.
 

 

 

 

 

Видео:
YouTube: sirens999sirens

 

Теги:
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Загрузка...
5