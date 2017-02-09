Четыре пожарных расчета тушили двухкомнатную квартиру на Гранитной

Огонь охватил квартиру многоэтажного дома на Гранитной улице. Возгорание уничтожило одну из комнат и коридор. Информация о пострадавших уточняется.

Неспокойно прошла ночь со среды на четверг в дома 62 на Гранитной улице. Около четырех утра в одной из квартир разгорелся пожар. В МЧС о возгорании сообщили в 03.52.

На место отправились спасатели. Они определили, что огонь охватил двухкомнатную квартиру. Полыхала одна из комнат и коридор. Что стало причиной возгорания – пока не известно. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

На месте работали четыре пожарных расчета. Вместе им удалось справиться с огнем чуть больше чем за полтора часа. В 05.35 от огня остались только воспоминания и поврежденная мебель. Сведения о пострадавших уточняются.

Но это не единственный пожар в жилом доме, который произошел за минувшие сутки. Около трех часов огнеборцы ездили в Выборгский район. Там в Учебном переулке загорелась одна из комнат четырехкомнатной квартиры. В результате пострадали мебель и предметы интерьера на площади пять квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.