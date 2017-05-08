Пожар по повышенному номеру сложности тушат в промзоне на севере Петербурга

Шестьдесят человек тушат сильный пожар в Приморском районе

Больше пятидесяти человек борются с огнём, охватившим 8 мая деревянную транспортную тару в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в Макулатурном проезде, 3, поступила в 15:25. Через десять минут на месте были первые подразделения. По данным ведомства, на открытой территории горят деревянные палеты на площади сто квадратных метров. Кроме того, огонь распространился на два вагончика.

Спасатели повысили номер сложности пожара до 1-БИС. С угрозой дальнейшего распространения огня справились за двадцать минут, и в 15:57 пожар локализовали.

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