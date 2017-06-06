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Пожар на стадиона в Абакане, где ранее погиб ребёнок

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В столице Хакасии горел стадион "Торпедо".

 Сегодня в городе Абакан горел стадион "Торпедо". Пламя охватило сам стадион, а также близстоящие строения. Причиной возгорания на арене, пока не известно. Пожарные уже прибыли на место происшествия и борются с огнем. Несколько десятков машин и несколько автобусов, которые находились на территории стадиона, удалось отогнать. Клубы дыма, которые сейчас видны со всего Абакана, не на шутку перепугали местных жителей.

Теги: абакан , горит , стадион , торпедо
Категории: Лента новостей Происшествия

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