Пожар на стадиона в Абакане, где ранее погиб ребёнок

В столице Хакасии горел стадион "Торпедо".

Сегодня в городе Абакан горел стадион "Торпедо". Пламя охватило сам стадион, а также близстоящие строения. Причиной возгорания на арене, пока не известно. Пожарные уже прибыли на место происшествия и борются с огнем. Несколько десятков машин и несколько автобусов, которые находились на территории стадиона, удалось отогнать. Клубы дыма, которые сейчас видны со всего Абакана, не на шутку перепугали местных жителей.