В страшном пожаре на Ударников погибла женщина

По предварительным данным, женщина надышалась угарным газом во время возгорания. Пострадавшую спасли, но она скончалась в машине скорой помощи.

Выяснились новые страшные обстоятельства ночного пожара на Ударников. Оказывается, возгорание не обошлось без смертей. Из квартиры вынесли женщину, надышавшуюся угарным газом. Пострадавшую направили в больницу, однако она не дотянула до госпиталя и скончалась в машине скорой помощи. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает Life.

Ранее стало известно, что ночью со среды на четверг в доме на проспекте Ударников произошел пожар. Огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры. В результате полностью выгорела мебель и прочие мелочи на площади 20 квадратных метров. О пожаре в МЧС сообщили в 04.18, полностью потушить возгорание удалось только в пять утра 2 февраля. На месте работали четыре отряда спасателей. Также на видео заметно, что около дома дежурило много автомобилей разных экстренных служб.

На прошлой неделе произошло другое возгорание с погибшими. От искр сварки вспыхнул спортивный комплекс на "Лесной". Вчера двух сварщиков обвинили в гибели людей в пожаре на скалодроме в Петербурге.

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