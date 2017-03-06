Видео страшного пожара из Москвы попало в сеть

В Щелково дотла сгорели два ангара, площадью 2,3 тысячи кв. м. В тушении пожара участвуют более 114 человек и 38 спасательных машин.

Сегодня утром, 6 марта, в Подмосковье загорелись ангары с лакокрасочными изделиями и пестицидами. Инцидент произошел на Заводской, 2к54 около 4 часов утра. Очевидцы происшествия, заметив возгорание, незамедлительно вызвали спасательные службы и запечатлели страшный пожар на видео.

На кадрах можно заметить, как столп черного дыма поднялся в воздух. Его видно из разных районов города. Предположительно, за несколько часов пламя охватило 2,3 тысячи кв. м. Известно, что на тушение огня прибыли, как минимум, 38 спасательных машин и 114 человек. К счастью, обошлось без жертв. В данный момент сообщают, что пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия, в том числе, работают лаборатории МЧС м Роспотребнадзора. В ближайшем будущем экспертам предстоит определить ущерб, нанесенный пожаром, а также допустимую концентрацию вредных веществ.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Кемерово: на ходу загорелась фура.

Видео: youtube, Tyrant S/ Nikolaich Nikola