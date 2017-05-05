Видео из Петербурга: на Придорожной аллее произошел крупный пожар

В Выборгском районе сгорели два балкона. На месте происшествия работают спасатели.

Сегодня днем, 5 мая, в Выборгском районе Петербурга загорелась квартира. Инцидент произошел в девятиэтажке на Придорожной Аллее. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть крупный пожар на видео, которое было опубликовано в соцсети около часа дня.

На кадрах можно заметить, как жилой дом окутал густой белый дым. По словам местных жителей, сначала загорелся балкон на 3 этаже. Потом пламя перекинулось на соседнюю квартиру этажом выше.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Судя по фотографиям, очаг возгорания ликвидирован. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Татарстана: на трассе дотла сгорел автомобиль.

Видео и фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"