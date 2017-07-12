Пожар на Кировском заводе тушит вертолет МЧС: видео

Пожарные повысили ранг возгорания в цеху Кировского завода. на место ЧП направились вертолеты МЧС, которые тушат огонь сбрасыванием воды.

К тушению сильного пожара на Кировском заводе присоединился вертолет Ка-32. Вертушка сбрасывает воду на полыхающее здание.

- Также в случае необходимости в готовности к вылету находится вертолет Ми-8, - добавили в пресс-службе МЧС России ГУ МЧС по Петербургу.

Площадь горения в одноэтажном цеху по производству тракторов выросла до тысячи квадратных метров. На месте работают 119 человек личного состава и 27 автомобилей.

На стационарных постах Комитета по природопользованию и охране окружающей среды проводят замеры воздуха, чтобы следить за содержанием опасных веществ. Также на месте работает Передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Пока концентрации примесей в пределах допустимого. Сведений о пострадавших или погибших пока не поступало. Поднимающийся от пожара дым до сих пор виден с разных уголков города.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург