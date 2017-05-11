Крупный пожар на 10-ой линии Васильевского острова остановил движение

Очевидцы сообщают о пожаре в квартире на 10-ой линии Васильевского острова. Из-за ЧП движение автомобилей в сторону Большого проспекта встало.

Утром в четверг, 11 мая, в одном из домов на 10-ой линии Васильевского острова возник пожар. Судя по фотографиям и видео с места события, возгорание оказалось масштабным. Огонь охватил помещение на четвертом этаже дома. Дым валит из окон как на сторону улицы, так и во дворе. Информация о пожаре в доме 17 на указанной улице поступила в МЧС в 08.38. Из здания жвакуировали 12 человек, в том числе двоих спасали из огня. Возгорание охватило двадцать квадратных метров обстановки.

На месте работают все экстренные службы. Очевидцы насчитали 15 пожарных машин, кроме того у пострадавшего дома дежурят скорые помощи и полиция. Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара также пока не известны.

Движение в сторону Большого проспекта Васильевского острова полностью перекрыто. Из-за этого собралась внушительная пробка.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург