Международный день семьи 15 мая: поздравления в стихах и прозе

Огромный смысл в себе несут.
Без лишних и ненужных фраз.
Семья — надёжный тыл и крепость,
Фундамент в ней — любовь и верность.
Пускай любовь живёт в сердцах
И светится в ваших глазах.
Живите весело и дружно,
Пусть будет в доме всё, что нужно.
Достаток, радость и уют,
Пусть понимают вас и ждут.
***
Семья — это папа и мама,
Детишки и море хлопот,
В избытке эмоций — вся гамма,
Рутина — из года в год.
Семья — это тихая радость,
Поддержка, уют и очаг,
Улыбок дочуркиных сладость
И сына уверенный шаг.
Пускай муж опорою будет,
Жена — вдохновителем, музой,
Счастливым сплетением судеб
Вы стали в едином союзе!
***
Кто самые близкие люди на свете,
О ком говорим мы все время, любя?
Знают все взрослые, знают все дети,
Что это все наша родная семья!
Давайте беречь самых близких, любимых,
Тех, кто нас ждет ежедневно домой,
Самых родных и сердцем хранимых,
Тех, кого мы называем «семьей»!
Давайте обнимем родных своих дружно,
Ведь как это важно — нежность дарить!
Тепло отдавать семье своей нужно
И искренне, всем своим сердцем любить!
***
В наш век когда успех и деньги
Диктуют цену временам,
А дети — первые ступеньки
На материнский капитал,
Когда измена уж не бремя,
А брак и вовсе устарел,
Пускай опять вернется время
Где слышен свист Амура стрел!
И в день семьи, любовь и верность
На все грядущие года
Вам принесут покой и нежность
И будут с вами навсегда!
Поздравления с Днем семьи прикольные и смешные
Поздравляю тебя с Днем семьи, любви и верности – лучшим праздником в мире! Пусть если домашние тебе и устроят вынос мозга, то только в хорошем смысле. Пусть детский смех станет лучшим аккомпанементом для твоей жизни, а счастливые улыбки домашних – лучшим фоном для твоего отдыха!
***
Вам в День семьи, любви и верности желаем, чтобы узкий семейный круг радовал широкими объятиями! Пусть дом от счастья просто лопается по швам, а сердца всех Ваших близких ежеминутно фонтанируют радостью! Пусть день начинается с позитива и приносит вам целый ворох хороших эмоций.
***
Пусть заполнят краски сочные
Каждый день – и быт, и праздники,
Отношений нити прочные
Счастья пусть украсят стразики.
***
Желаю, чтобы в твоем доме ни один день не проходил без нежных обнимашек, жарких поцелуев, искреннего хохота! Пусть в семейном альбоме будет мало места для красивых впечатлений, а твоя замечательная память не сможет вместить всех счастливых файлов!
***
оздравляю с днем семьи!
Рядом близкие твои
Ты поверь, что быть не может
Их роднее и дороже.
Береги их и цени,
Верность, преданность храни
Выручай и помогай,
Ссор обидных избегай!
В трудный день, тяжелый миг,
Помоги забыть тупик,
Знает каждый, без семьи
В этом мире мы ничьи!
***
Международному формату
Не поддаётся этот день.
Не зря шифруется, ребята,
Семья, как Я и ещё СЕМЬ.
Пусть дом Ваш будет чашей полной,
Ни бед, ни зла не будет знать,
Всегда пусть домовой довольный
Очаг Ваш будет защищать!
Поздравления взяты с сайта: Pozdravok.ru