Международный день семьи 15 мая: поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 15 мая, весь мир отмечает международный день семей. Чаще его называют "Днем семьи": так как-то привычнее для русского слуха и глаза. Канал Piter.TV предлагает лучшие поздравления с Днем семьи: короткие, в прозе и стихах, прикольные и смешные.

В календарном году есть около десятка праздников, посвященных семейным ценностям. Это и День матери, и День отца, это отдельный русский "День семьи, любви и верности", а также множество других волешбных праздничных дней. Среди них выделяется "Международный день семей", который ежегодно отмечается во всем мире 15 мая. Этот праздник еще в 20-м веке учредила Организация Объединенных Наций. В ООН придумали эту необычную дату в 1993 году. Чиновники предложили делать ставку не на веселье и поздравление, а на защиту прав семей. В этот день, по замыслу ООН, люди должны были вспоминать о ценности семьи, защищать семьи от бесправия и давления государства, добиваться новых семейных прав и свобод.

Однако судьба распорядилась по-своему. Да, эту дату отмечают по всему миру. Но люди видят в международном дне семей еще одну возможность признаться своим близким в любви, рассказать им о своих чувствах. В Китае и США, в Росии и Индии - везде граждане поздравляют родных с этим праздником. Канал Piter.TV предлагает и вам вспомнить сегодня про мать с отцом, бабушку с дедушкой, братьев и сестер, кузенов и двоюродных родственников. Отправьте им короткие поздравления с Международным днем семьи в СМС и "ВКонтакте", пришлите открытку или просто позвоните.

Поздравления с Днем семьи в стихах:

Нет ничего семьи дороже.

Она всегда во всем поможет,

Поддержит в целях и делах,

На практике и на словах.

Нет ничего ценнее в мире

Семейных вечеров в квартире,

Совместных выездов на дачу.

Семья на свете много значит!

Так пусть царят в ней мир и благость.

И станет частной гостьей радость.

Пусть ни одно плохое слово

Не станет яблоком раздора.

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