Акула добавила в новогодние поздравления ложку дегтя

Оксана Почепа, всем известная под творческим псевдонимом “Акула” пожелала поклонникам в 2017 году счастья, здоровья, а миру - лучших будущих потомков.

Певица считает, что жизнь совмещает в себе все, и хорошее и плохое, главное, чтобы наши потомки были еще лучше своих родителей и не знали тех страданий, то испытывали их предки:

“Я считаю, что нужно желать всего и даже капельку дегтя в огромной бочке меда. Наверное скажу, что хочется, чтобы был мир во всем мире, чтобы мы и наши дети не знали, не дай Бог, что прошли наши родители. Хочу, чтобы мы были лучше наших родителей, хотя, куда лучше, мы их любим, уважаем, чтим. И хочу, чтобы наши дети, наши потомки были еще лучше. Счастья вам, удачи, а главное берегите свое здоровье, оно очень пригодится”.

Видео: Piter.TV

Виталия Левандовская, Аделия Валиева, Алена Вишневская