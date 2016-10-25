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Гулькина пожелала поклонникам, любить людей такими, какие они есть

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Экс-солистка культовых советско-российских поп-групп, таких как «Мираж» и «Звёзды», советская и российская эстрадная певица, Наталия Гулькина пожелала публике в новом году огромнейшего счастья и посоветовала зрителям любить людей такими, какие они есть.

На Ретро-дискотеке Наталия через наш канал добродушно передала поклонникам послание, в котором попросила слушателей не судить так строго своих любимых артистов:

“Поклонникам хочу пожелать, чтобы они были искренними, чтобы они не судили строго своих исполнителей. Потому что иногда приходит уставшим, не в настроении, просто болен. Любите их такими, какие они есть, а они будут все делать для вас, потому что выходим мы на смену только ради вас. Так бы мы и дома пели, на кухне, готовя борщ, а так, мы выходим на сцену и делаем себя красивыми только ради вас! Будьте счастливы и мы вас любим!”.

 

Видео: Piter.TV

Виталия Левандовская, Аделия Валиева, Алена Вишневская

Теги: звезды , мираж , наталья гулькина
Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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