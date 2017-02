Поющий дантист из Британии прославился на YouTube

В Великобритании поющий и очень эмоциональный дантист стал героем социальных сетей.

В Великобритании молодой стоматолог необычным образом рассказал своим подписчикам на YouTube об особенностях профессии зубного врача. Он спел им песню-пародию на мотив хита Shape Of You исполнителя Sheeran. Припев "Im in love with your body" напомнил доктору Миладу Шаруху о его постоянных контактах с телами пациентов. Вот он и перепел молодежный хит по-своему. В частности, в тексте песенки Милад Шарух пожаловался, что никто не любит ходить к дантистам, но при этом никто и не думает следить за своими зубами. С помощью забавной рифмы парень посоветовал девушкам чистить зубы два раза в день, чтобы в полости рта не оказался какой-нибудь другой предмет. В конце трека выходец из арабского мира признался в любви к своей работе и пациентам.

Всего за несколько дней видео набрало 14 миллионов просмотров. Люди поблагодарили стоматолога за позитив, прекрасный артистизм и неплохой голос. А многим запомнились прикольные движения бровями, которые Милад пускает в ход в первой части ролика.

