Появился новый трейлер «Пиратов Карибского моря»

На просторах видеохостинга Youtube был опубликован трейлер-проморолик к пятому фильму кинофраншизы «Пираты Карибского моря» : «Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).