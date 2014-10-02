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Появился новый трейлер «Пиратов Карибского моря»

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На просторах видеохостинга Youtube был опубликован трейлер-проморолик к пятому фильму кинофраншизы «Пираты Карибского моря» : «Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).

За первый день с момента публикации, трейлер пятой части «Пиратов Карибского моря» набрал более 1 миллиона просмотров и более 3000 восторженных откликов фанатов. В новом фильме, полюбившегося публике пирата – Джека Воробья (Джонни Депп) ожидают поиски легендарного трезубца Посейдона и встреча с опасным капитаном-призраком Салазаром (Хавьер Бардем), который намерен подчинить себе весь Мировой океан.

Смогут ли капитан Джек Воробей и его бравая команда найти трезубец Посейдона и победить общего врага, мы узнаем уже совсем скоро – выход фильма запланирован на май 2017 года. 
 
Видео: YouTube, Disney Movie Trailers
Анастасия Шишикина
Теги: пираты карибского моря
Категории: Лента новостей Кино

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