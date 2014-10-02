Появился новый трейлер «Пиратов Карибского моря»

За первый день с момента публикации, трейлер пятой части «Пиратов Карибского моря» набрал более 1 миллиона просмотров и более 3000 восторженных откликов фанатов. В новом фильме, полюбившегося публике пирата – Джека Воробья (Джонни Депп) ожидают поиски легендарного трезубца Посейдона и встреча с опасным капитаном-призраком Салазаром (Хавьер Бардем), который намерен подчинить себе весь Мировой океан.
Смогут ли капитан Джек Воробей и его бравая команда найти трезубец Посейдона и победить общего врага, мы узнаем уже совсем скоро – выход фильма запланирован на май 2017 года.
Видео: YouTube, Disney Movie Trailers
Анастасия Шишикина