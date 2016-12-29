Появился трейлер фильма, в котором Мишель Родригез сыграла трансвестита-убийцу

В Сети появился первый трейлер фильма "Назначение". В нем красотка Мишель Родригез сыграла киллера-мужчину, которому насильно сделали операцию по смене пола.

США и Канада готовятся к премьере одного из самых странных фильмов последних лет. В Сети появился офицальный трейлер ленты The Assignment Уолтера Хилла. Главные роли в боевике "Назначение" сыграли Сигурни Уивер и Мишель Родригез. Последняя воплотилась в образ безжалостного убийцы-трансвестита с очень странной судьбой. По сценарию, это некий киллер по имени Фрэнк, который попадает в плен к маньяку-хирургу. Злой доктор насильно меняет пол преступника, и тот становится трансгендером-женщиной. Взбешенный персонаж Мишель Родригез клянется отомстить неизвестному врагу и начинает жестоко убивать всех его знакомых, несмотря на новое тело.

Премьера фильма "Назначение" состоялась на фестивале кино в Торонто. Критики приняли ленту холодно. Они отметили странный эксперимент с Мишель Родригез, которая пыталась совместить повадки мужчины и женщины в одном человеке. А трансгендеры вообще обиделись. Сообщества ЛГБТ в США и Канаде заявили, что им неприятно видеть, как человек страдает от смены пола: ведь для многих из них это настоящий жизненный выбор.

Заметим, что актерская игра Мишель Родригез в трейлере действительно кажется странной. Судя по всему, она так и не нашла золотую грань между мускулинностью и женскими чертами. На это указывают и множественные критические комментарии к видеоролику.