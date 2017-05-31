"Игра престолов": для кого 7 сезон станет последним?

Фанаты культовой саги составили топ-7 персонажей, которым точно несдобровать в новом сезоне. Насколько список "потенциальных трупов" будет соответствовать реальности, узнаем в середине июля. А пока известно, что создатели сериала пообещали: в предпоследнем сезоне начнется самая настоящая битва за трон, а значит, крови и зрелищ не избежать.

Недавно в сети появился первый полноценный трейлер предстоящего сезона "Игры престолов". За сутки его посмотрели более 61 миллиона человек. Естественно, такое событие дало о себе знать: фанаты с нетерпением ждут 16 июля и гадают, для кого из персонажей 7 сезон станет последним.

По мнению поклонников, на седьмом месте хит-парада "потенциальных трупов" – Эллария Сэнд, лишившая Серсею дочери. Фанаты считают, что смерть женщины может стать отличным поводом для ее дочерей ввязаться в войну с Вестеросом. Затем, поклонники предрекают смерть в схватке с Белыми ходоками мужественному красавчику Тормунду Великанья. Пятое место в топе занимает Серый червь. Также фанаты уверены, что считанные часы остались и Эурону Грейджою, который обязательно погибнет в первой же схватке. Следом погибнет Теон. Уж слишком долго он прожил в "Игре престолов". На втором месте в хит-параде – Мизинец, который все реже и реже появляется в ленте. И, наконец, возглавляет список – Серсея. Ее дни точно сочтены, ведь усидеть на Железном троне задача не из легких.

А вот насколько фанаты оказались правы, узнаем в середине лета. Первая серия "Игры престолов" выйдет в эфир 16 июля.