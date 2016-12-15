Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лучшее за сегодня
Сегодня, 15:25
0
TretyakovaS
257
Код вставки плеера

Появился первый трейлер сериала "Сверхлюди" от Marvel

0
 
 

Первый трейлер сериала "Сверхлюди" от любимой многими киноманами компании Marvel. Зрители смогут погрузиться в историю королевской семьи, члены которой наделены суперспособностями.

Компания Marvel опубликовала первый трейлер сериала "Сверхлюди", который знакомит зрителя с королевской семьей, члены которой наделены сверхспособностями.

Никаких заезженных персонажей, на этот раз Marvel познакомит нас с королевской семьей супергероев.

Впечатляющий актерский состав не заставит вас заскучать: Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона из "Игры престолов", Энсон Маунт - звезда сериала "Остаться в живых" и Серинда Суон из "Сверхъестественного".

Первые две серии зрители увидят уже 29 августа.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1sYF1SXcWqQ

Теги: когда выходит сериал сверхлюди , комиксы марвел , марвел , сверхлюди , сверхлюди смотреть онлайн , сверхлюди трейлер , сериалы марвел
Категории: Лучшее за сегодня

Оставить комментарий

Загрузка...
5