Появился первый трейлер сериала "Сверхлюди" от Marvel

Первый трейлер сериала "Сверхлюди" от любимой многими киноманами компании Marvel. Зрители смогут погрузиться в историю королевской семьи, члены которой наделены суперспособностями.

Компания Marvel опубликовала первый трейлер сериала "Сверхлюди", который знакомит зрителя с королевской семьей, члены которой наделены сверхспособностями.



Никаких заезженных персонажей, на этот раз Marvel познакомит нас с королевской семьей супергероев.



Впечатляющий актерский состав не заставит вас заскучать: Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона из "Игры престолов", Энсон Маунт - звезда сериала "Остаться в живых" и Серинда Суон из "Сверхъестественного".



Первые две серии зрители увидят уже 29 августа.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=1sYF1SXcWqQ