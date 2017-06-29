"Величайший шоумен": в сети появился первый трейлер фильма с Хью Джекманом

Создатели биографической картины о легенде американского шоу-бизнеса XIX века обрадовали киноманов новым видео, которое взорвало соцсети. За сутки ролик посмотрели почти 1,5 миллионов человек.

В минувшую среду, 28 июня, на официальном youtube-канале студии "20th Century Fox" появился первый трейлер к предстоящему фильму с Хью Джекманом "Величайший шоумен". Менее чем за сутки, ролик взорвал соцсети: видео оценили почти полтора миллиона человек. Это при том, что мировая премьера картины запланирована на 21 декабря текущего года, а в российский прокат фильм должен выйти в январе 2018 года. В настоящее время рейтинг ожидания ленты составляет 97%.

Предстоящий фильм будет биографичным. В центре сюжета – история культового американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума, который после увольнения с работы поставил собственное цирковое шоу, ставшее настоящей сенсацией.

Насладиться колоритом XIX века, а также игрой Хью Джекмана, Зака Эфрона и Ребекки Фергюсон сможем уже через полгода.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось новое видео "Темной башни" с Кингом, Макконахи и Эльбой.



Видео: youtube, 20th Century Fox