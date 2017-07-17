Появилось видео жуткого ДТП в Красноярске

В сети появились кадры с места смертельного ДТП в Красноярске на перекрестке улиц Шахтеров и Гагарина с участием водителя автобуса и мотоциклиста. Водитель "железного коня" скончался на месте.

В сети появились шокирующие кадры с места аварии с участием мотоциклиста и водителя автобуса в Красноярске на перекрестке улиц Шахтеров и Гагарина.



Как сообщают СМИ, мотоциклист врезался в автобус на повороте. "Железный конь" вспыхнул сразу, а после пламя перекинулось на автобус.



Мотоциклист скончался на месте, 60-летний пассажир общественного транспорта пострадал.



В ходе проверки было установлено, что у водителя "железного коня" был 10 летний стаж вождения, а за текущий год у него накопилось 13 административных нарушений.



Видео:YouTube/ Anatoly Khmelnikov