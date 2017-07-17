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Появилось видео жуткого ДТП в Красноярске

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В сети появились кадры с места смертельного ДТП в Красноярске на перекрестке улиц Шахтеров и Гагарина с участием водителя автобуса и мотоциклиста. Водитель "железного коня" скончался на месте.

В сети появились шокирующие кадры с места аварии с участием мотоциклиста и водителя автобуса в Красноярске на перекрестке улиц Шахтеров и Гагарина.

Как сообщают СМИ, мотоциклист врезался в автобус на повороте. "Железный конь" вспыхнул сразу, а после пламя перекинулось на автобус.

Мотоциклист скончался на месте, 60-летний пассажир общественного транспорта пострадал.

В ходе проверки было установлено, что у водителя "железного коня" был 10 летний стаж вождения, а за текущий год у него накопилось 13 административных нарушений.

Видео:YouTube/ Anatoly Khmelnikov

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Категории: Новости России

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