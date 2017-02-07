Появилось видео жутких последствий смертельной аварии под Задонском

Легковушка после того как влетела под фуру превратилась в груду железа, два пассажира погибли на месте, водитель госпитализирован

Страшное ДТП произошло вчера, 6 февраля, днем недалеко от города Задонска в Липецкой области.

На платном участке трассы м-4 "Дон", на 1129 километре по направлению движения к Москве, произошло столкновение легкового автомобиля "Мицубиси Паджеро" и большегруза "Мерседес". МЧС РФ по Липецкой области сообщает, что авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения. От мощного удара легковушку превратило в груду железа.

Два пассажира легковушки 30 и 34 лет скончались от полученных травм на месте аварии. 50-летний водитель "Мицубиси" с травмами различной тяжести был госпитализирован в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства этой смертельной аварии.

Видео: YouTube/ДТП и ЧП Елец онлайн