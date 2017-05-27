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Появилось видео жестокого задержания ребенка, читавшего "Гамлета" на улице

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В Москве на улице Воздвиженка полиция задержала мальчика, который читал стихи

Вечером 26 мая в Москве в районе метро «Арбатская» полиция задержала десятилетнего мальчика, который читал вслух отрывки из «Гамлета»; в Сети появилась видеозапись этого происшествия. 

На его отца составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию; мальчика обвинили в попрошайничестве.
Несколькими часами позднее адвокаты отца мальчика сообщили, что протокол был аннулирован.
 
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации.

«Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок… Разберемся во всем обязательно», — написала она в фейсбуке.

 

Видео: youtube

 

 
 
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Категории: Новости России Криминальные происшествия

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