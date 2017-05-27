Появилось видео жестокого задержания ребенка, читавшего "Гамлета" на улице

Вечером 26 мая в Москве в районе метро «Арбатская» полиция задержала десятилетнего мальчика, который читал вслух отрывки из «Гамлета»; в Сети появилась видеозапись этого происшествия.
На его отца составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию; мальчика обвинили в попрошайничестве.
Несколькими часами позднее адвокаты отца мальчика сообщили, что протокол был аннулирован.
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации.
«Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок… Разберемся во всем обязательно», — написала она в фейсбуке.
Видео: youtube