Появилось видео жесткого ДТП в Сургуте

В Сургуте на заснеженной дороге столкнулись три автомобиля.

В Сургуте неподалеку от отеля "Черный мыс" произошло жесткое ДТП. Здесь рядом с обочиной столкнулись три иномарки, машины были серьезно изуродованы. Очевидцы уже выложили в Сеть видео с места аварии. В кадр попали два внедорожника и одна легковушка белого, черного и серого цвета. Пока что непонятно, что конкретно произошло в этом месте и что стало причиной аварии. На заднем плане можно заметить машины скорой помощи и ГИБДД. Движение по улице, на которой произошло ДТП, серьезно затруднено.

Видео: vatr_ushka