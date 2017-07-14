Появилось видео задержания террористов ИГ в Харькове

В сети появилось видео задержания террористов ИГИЛ на парковке харьковского ТРЦ "Караван".

В сети появилось видео, как стражи порядка задерживают террористов ИГИЛ, снятое очевидцами произошедшего.



По данным СМИ, задержание произошло вечером 13 июля. Очевидцы сообщили, что к двум мужчинам подошли двое стражей порядка и приказали лечь на землю. Один из задержанных пытался бежать, но получил выстрел в ногу.



Устанавливается информация по второму мужчине.



Видео: YouTube/ Newsroom Kharkov