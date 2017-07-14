В сети появилось видео, как стражи порядка задерживают террористов ИГИЛ, снятое очевидцами произошедшего.
По данным СМИ, задержание произошло вечером 13 июля. Очевидцы сообщили, что к двум мужчинам подошли двое стражей порядка и приказали лечь на землю. Один из задержанных пытался бежать, но получил выстрел в ногу.
Устанавливается информация по второму мужчине.
Видео: YouTube/ Newsroom Kharkov
Сегодня, 11:26
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Появилось видео задержания террористов ИГ в Харькове
В сети появилось видео задержания террористов ИГИЛ на парковке харьковского ТРЦ "Караван".
В сети появилось видео, как стражи порядка задерживают террористов ИГИЛ, снятое очевидцами произошедшего.