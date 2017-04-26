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Появилось видео задержания сторонников ИГИЛ на Сахалине

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Сегодня днем, 26 апреля на Сахалине были задержаны члены подпольной ячейки террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). В Сети появилось видео задержания негодяев.

ФСБ публикует уникальное видео с недавнего задержания сторонников ИГИЛ на Дальнем Востоке. В Сети появились кадры ареста пары исламистов на Сахалине. На них запечатлены сами преступники, лежащие лицом в пол. Кроме того, оперативники сняли склады с селитрой, проводами и телефонными аккумуляторами. Обычно такой арсенал используется для создания самодельных взрывных устройств.

Отметим, что ФСБ также сняли на видео религиозную экстремистскую литературу и тексты, написанные на одном из арабских языков. Не исключено, что в них содержались призывы к насилию и терроризму. Личности всех задержанных установлены, с ними ведутся допросы. 

СМИ уже сообщили, что задержанные на Сахалине боевики готовились к организации крупного теракта. По предварительным данным, взрыв должен был произойти в месте ежедневного массового скопления людей.

Удивительно, но один из двоих террористов оказался этническим русским. Его товарищ по подпольной организации представлял один из народов Средней Азии.

 

Видео: ФСБ РФ

Теги: задержание игил сахалин , новости сахалина , происшествия , фсб
Категории: Новости России Происшествия

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