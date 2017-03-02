Появилось видео задержания дилера с наркотиками в конверте в Пулково

Пулковская таможня публикует видео задержания преступника с целым конвертом наркотиков.

Накануне в Пулково был задержан 29-летний россиянин, который переносил с собой 100 разовых доз опасного наркотика ЛСД. Мужчина получил их необычным способом: в виде письма, отправленного по международной почте из Польши. Однако сотрудники Пулковской таможни хорошо знают этот метод транспортировки ЛСД, дозы которого особым способом прячутся в имитации почтовых марок. Вот и на этот раз проверка подозрительного клиента почтового отделения дала свой результат. Экспертиза подтвердила факт наличия крупной партии полусинтетического наркотика, который мог бы принести его хозяину немало денег, в случае реализации на территории Петербурга.

Заметим, что курьер с наркотой в конверте оказался опытным наркодилером. Несколько лет назад его судили по статье за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Теперь бандита снова ждут следствие и суд: на этот раз молодой петербуржец может оказаться за решеткой на срок до 7 лет. Кроме того, ему придется заплатить государству солидный штраф.

Заметим, что отделение международной почты на территории Пулково регулярно проверяют на наличие назаконных посылок. Нередко в письмах и бандеролях оказываются наркотики, санкционные продукты или даже оружие.