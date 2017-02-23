Появилось видео взрыва квартиры в Ростове

Яркая вспышка видна на 10-й секунде первого ролика.

Вечером 23 февраля, в городе Ростов-на-Дону произошел взрыв. Выяснилось, что в одной из квартир взорвался блок бесперебойного питания в стационарном компьютере. Жильцы дома считают, что инцидент произошел из-за скачка напряжения в гипермаркете "Магнит", который находится на первом этаже дома. Пострадали двое молодых людей, находившихся в этот момент у компьютера. Очевидцы сообщают, что парни получили ожоги кистей и ног.