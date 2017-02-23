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kalbas90
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Появилось видео взрыва квартиры в Ростове

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Яркая вспышка видна на 10-й секунде первого ролика.

 Вечером 23 февраля, в городе Ростов-на-Дону произошел взрыв. Выяснилось, что в одной из квартир взорвался блок бесперебойного питания в стационарном компьютере. Жильцы дома считают, что инцидент произошел из-за скачка напряжения в гипермаркете "Магнит", который находится на первом этаже дома. Пострадали двое молодых людей, находившихся в этот момент у компьютера. Очевидцы сообщают, что парни получили ожоги кистей и ног.

Теги: новости ростова , ростов , ростов взрыв
Категории: Лента новостей Происшествия

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