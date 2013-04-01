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Появилось видео высадки российской полиции в Сирии

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Ранее о прибытии батальона в Сирию сообщил министр обороны Сергей Шойгу

В Сети появилось видео отправления и высадки в Сирии российской военной полиции. Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Путину о том, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо. 

Российские власти сообщили, что военная полиция будет решать задачи обеспечения безопасности сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

В кадрах опубликованной в Сети записи видно, что «красные береты» со значками различия российской военной полиции, вооруженные автоматами Калашникова, высаживаются из самолета на рассвете.

Видео: youtube

Теги: алеппо , военная полиция , полиция , сирия
Категории: Новости России Новости Сирии Лента новостей

Оставить комментарий

    Сегодня
    2:05
    nik Ответить

    Для того что бы охранять островки воинских частей РФ,надо много полиции не один батальон, а для того что бы блокировать пропускными квадратами территории как делали немцы ВОВ, заблокировав перемещение боевиков по тылам и оградив вч нужна система. Но ВС РФ судя по заявлениям работают по старинке сидят и ждут нападения и видимо они будут....

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