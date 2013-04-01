Появилось видео высадки российской полиции в Сирии

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nik Ответить

Для того что бы охранять островки воинских частей РФ,надо много полиции не один батальон, а для того что бы блокировать пропускными квадратами территории как делали немцы ВОВ, заблокировав перемещение боевиков по тылам и оградив вч нужна система. Но ВС РФ судя по заявлениям работают по старинке сидят и ждут нападения и видимо они будут....