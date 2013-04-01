В Сети появилось видео отправления и высадки в Сирии российской военной полиции. Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Путину о том, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо.
Российские власти сообщили, что военная полиция будет решать задачи обеспечения безопасности сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.
В кадрах опубликованной в Сети записи видно, что «красные береты» со значками различия российской военной полиции, вооруженные автоматами Калашникова, высаживаются из самолета на рассвете.
Видео: youtube
Вчера, 22:44
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Появилось видео высадки российской полиции в Сирии
Ранее о прибытии батальона в Сирию сообщил министр обороны Сергей Шойгу
В Сети появилось видео отправления и высадки в Сирии российской военной полиции. Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Путину о том, что батальон совершил марш с авиабазы Хмеймим в Алеппо.
Для того что бы охранять островки воинских частей РФ,надо много полиции не один батальон, а для того что бы блокировать пропускными квадратами территории как делали немцы ВОВ, заблокировав перемещение боевиков по тылам и оградив вч нужна система. Но ВС РФ судя по заявлениям работают по старинке сидят и ждут нападения и видимо они будут....