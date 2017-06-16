Появилось видео стрельбы на парковке челябинского ТРК

Спор водителей, кто же проедет первым, закончился стрельбой.

Два водителя около челябинского ТРК "Куба" не смогли определить, кто проедет первым. Инцидент закончился стрельбой.



На кадрах видно столкновение автомобилей Hyundai и BMW.



Разъяренный мужчина, сидевший во второй иномарке, выскочил из салона и стал осыпать упреками того, кто его не пропустил. Владелец Hyundai терпеть этого не стал и вышел с оружием в правой руке, опущенной вниз. Диалог длился недолго, после чего пассажир BMW толкнул оппонента, который в ответ на такой "выпад" выстрелил. После водитель Hyundai сел в машину и уехал. К раненому молодому человеку, лежавшему на полу, подбежала женщина.



Заявления в полицию об инциденте пока не было.

Видео: https://vk.com/red.door74