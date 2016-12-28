Видео: в Твери страшный пожар унес жизнь мужчины

Огонь уничтожил дом дотла. Заживо сгорел человек.

В сети появилось видео сильнейшего пожара. В субботу, 24 декабря, около 10 часов утра в Лихославльском районе Тверской области загорелся частный дом. Инцидент произошел в деревне Залазино. Очевидцы вызвали спасательные службы. На место происшествия выехали две машины и восемь человек. Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать пожар. После того, как огонь потушили, сотрудники МЧС обнаружили сгоревшее тело мужчины 59 лет. Где возник очаг возгорания – неизвестно.



В данный момент устанавливают причину пожара. На кадрах можно заметить, что дом выгорел практически дотла. Спасательные службы предупреждают об опасности в обращении с огнем. Во избежание трагических случаев соблюдайте технику безопасности, вовремя проверяйте исправность электроприборов и проводки, будьте внимательны. Ранее мы писали, что в Тихвине в своей постели сгорел мужчина.

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