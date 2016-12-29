Появилось видео и фото пожара на крыше госпиталя НИИ Бурденко

В Москве пылает здание многоэтажного госпиталя НИИ им. Бурденко.

Очевидцы сообщают о страшном пожаре в Москве. Здесь, на Тверской-Ямской улице горит здание госпиталя НИИ им. Бурденко. По словам свидетелей, воспламенение произошло на крыше современного здания. Пока что пламя не перекинулось на верхние этажи объекта, однако пожарные провели эвакуацию врачей и пациентов центрального корпуса. В зоне ЧП уже работают сотрудники МЧС, однако пресс-служба ведомства пока что не уточняет информацию о причинах возгораниях и площади пожара. По слухам, на крыше шел ремонт, и ЧП может быть связано именно с ремонтными работами. А канал Рен-ТВ сообщает о рабочих, якобы заблокированных на крыше. Судя по первым фотографиям в социальных сетях, речь идет об относительно небольшом пожаре. Но люди все равно пишут о своем испуге из-за случившегося: все-таки, внутри госпиталя находятся сотни людей.

Здание института Бурденко обесточено. В ведь там больные, многие в реанимации на аппаратах, обеспечивающих жизнедеятельность, - написала в 19.20 Елена Афанасьева.

Видео: социальные сети, elenaafanasyeva