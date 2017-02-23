Появилось видео страшного ДТП с двумя иномарками в Челябинске

В Челябинске на улице Чичерина столкнулись две иномарки. Страшное ДТП попало на видео.

В Челябинске 23 февраля началось с масштабного дорожно-транспортного происшествия. На пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, Nissan Tilda влетел в Volkswagen "не первой свежести", когда "немец" осуществлял поворот налево на "зеленый сигнал" светофора. Скорость Nissan была достаточно высокой, поэтому обе машины серьезно пострадали. Свидетели пишут в социальных сетях, что иномарки "были всмятку". Некоторые пассажиры автомобилей не смогли покинуть их самостоятельно, им помогали прохожие и спасатели. Впрочем, все участники столкновения выжили, хотя 4 человека и получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, информация о состоянии пострадавших отсутствует.

В социальных сетях уже появилось видео с места ДТП. На нем можно рассмотреть поврежденные корпусы машин и попытки очевидцев извлечь пострадавших из автомобилей. По последним данным, за рулем Volkswagen находился 37-летний водитель, а в него влетел 23-летний шофер.

Видео: Николай Быков, VK