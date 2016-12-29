Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 10:58
0
ten23
553
Код вставки плеера

Появилось видео смертельного наезда на толпу людей в Мельбурне

0
 
 

По последним данным в результате происшествия погибли 3 человека и 20 пострадали

 В Сети и во всем мире бурно обсуждают происшествие в Австралии, там один из неадекватных водителей перекрыл дорогу и кружился на перекрестке, въехав перед этим в толпу людей. Между тем прибывшие на место происшествия полицейские смогли остановить и задержать злоумышленника. При задержании преступник открыл огонь по правоохранителям, сообщает телеканал 9News Melbourne.

Власти пока не стараются квалифицировать данное преступление как теракт, но не отрицают, что водитель намеренно направил автомобиль в толпу.

Видео: Antonio Nikolik/YouTube

Теги:
Категории: Клуб хороших водителей ДТП Происшествия

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5