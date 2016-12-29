Появилось видео смертельного наезда на толпу людей в Мельбурне

По последним данным в результате происшествия погибли 3 человека и 20 пострадали

В Сети и во всем мире бурно обсуждают происшествие в Австралии, там один из неадекватных водителей перекрыл дорогу и кружился на перекрестке, въехав перед этим в толпу людей. Между тем прибывшие на место происшествия полицейские смогли остановить и задержать злоумышленника. При задержании преступник открыл огонь по правоохранителям, сообщает телеканал 9News Melbourne.

Власти пока не стараются квалифицировать данное преступление как теракт, но не отрицают, что водитель намеренно направил автомобиль в толпу.

Видео: Antonio Nikolik/YouTube