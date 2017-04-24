Жуткое видео из Казани: автобус переехал пешехода

Пожилая женщина пересекала проезжую часть, как неожиданно угодила под колеса общественного транспорта. Автобус насмерть сбил пешехода на "зебре".

В минувшую пятницу, 21 апреля, в столице Татарстана автобус переехал пешехода. Инцидент произошел на Бигичева недалеко от остановки около половины четвертого дня. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент наезд попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, 58-летняя женщина со своим супругом пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Неожиданно пенсионерку на большой скорости сбил пассажирский автобус. В результате ДТП женщина получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте трагедии. Супруг погибшей не пострадал.

На кадрах можно заметить, как два человека начинают движение по "зебре". Прямо на них несется красный автобус. Судя по всему, водитель решил, что пешеходы обязаны были его пропустить.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Уже возбуждено уголовное дело.

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Видео: youtube, DmAn52r