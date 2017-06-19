Появилось видео смертельного ДТП в Тюмени: пассажирка мотоцикла угодила под грузовик

Авария со смертельным исходом произошла 18 июня в Тюмени в районе Чевришевской развязки. Мотоцикл столкнулся с прицепом грузовика. В результате столкновения погибла пассажирка мотоцикла, водитель получил ссадины.

18 июня в Тюмени в районе Чевришевской развязки произошло ДТП со смертельным исходом. Мотоциклист на "Хонде" не успел затормозить и столкнулся с прицепом фуры "Скания", в результате чего мотоцикл опрокинулся.



Водитель и пассажирка упали на проезжую часть. Тем временем по левой стороне дороги проезжала фура "Ман", под колеса которого попала женщина. Тюменка скончалась на месте от полученных травм. Водитель и его спутница были в шлемах.



В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что на мотоцикле ехали жители Нижнего Тагила, муж и жена, оба 31-го года. Водитель мотоцикла получил ссадину предплечья.

Видео: https://vk.com/kirateks