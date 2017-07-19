Появилось видео смертельного ДТП в Пензе с участием мотоциклиста и иномарки

В сети появилось видео с места жуткой аварии в Пензе. Мотоциклист на скорости врезался в автомобиль "Renault Duster" и погиб.

В сети появились жуткие кадры с смертельной места аварии в Пензе с участием мотоциклиста и автомобиля "Renault Duster".



На кадрах видно, как мотоциклист на полной скорости, "проскочивший" на желтый сигнал светофора, врезается в иномарку. В результате удара мотоциклист пролетел через машину.



По данным СМИ, мотоциклист погиб на месте.



Видео: YouTube/Пенза Взгляд