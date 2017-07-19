В сети появились жуткие кадры с смертельной места аварии в Пензе с участием мотоциклиста и автомобиля "Renault Duster".
На кадрах видно, как мотоциклист на полной скорости, "проскочивший" на желтый сигнал светофора, врезается в иномарку. В результате удара мотоциклист пролетел через машину.
По данным СМИ, мотоциклист погиб на месте.
Видео: YouTube/Пенза Взгляд
Сегодня, 10:45
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Появилось видео смертельного ДТП в Пензе с участием мотоциклиста и иномарки
В сети появилось видео с места жуткой аварии в Пензе. Мотоциклист на скорости врезался в автомобиль "Renault Duster" и погиб.
В сети появились жуткие кадры с смертельной места аварии в Пензе с участием мотоциклиста и автомобиля "Renault Duster".